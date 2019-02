PELLEGRINI CAGLIARI / Luca Pellegrini è da qualche giorno un nuovo calciatore del Cagliari. Il terzino, dopo una prima metà di stagione agli ordini di Di Francesco, è passato dalla Roma ai sardi in prestito. Oggi il calciatore si è ufficialmente presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa: "Sono pronto e a disposizione. Sono pronto a fare quello che mi chiede il mister. Sul futuro dico che ora sono del Cagliari e non mi sento di passaggio. Darò il 100% fino a quando sarà qui. In molti mi hanno parlato dell'attaccamento alla maglia che c'è qui ed io non sarò da meno. Sul mio carattere? Inizialmente ci sono stati momenti difficili ma, grazie all'aiuto di tante persone, li ho superati.

La mia personalità? Devo ancora imparare tante cose anche dal punto di vista del comportamento e voglio crescere il più possibile.

Per tutte le notizie della giornata CLICCA QUI!

Il calciatore ha poi continuato a parlare della sua nuova esperienza e dell'impatto nella piazza sarda: "Entrando in campo ho sentito tanto i tifosi, mi ha fatto impressione questa cosa. Questo clima lo ricordavo anche da avversario. I nuovi compagni mi hanno trattato tutti bene da subito e mi sono trovato bene". L'ex Roma ha poi parlato della sfida dei cagliaritani contro l'Atalanta: "Sapevamo che sarebbe stata difficile. Dispiace non aver portato punti a casa: siamo stati sfortunati nonostante l'impegno. Titolare a San Siro? Mi caricherebbe tanto se dovesse accadere e cercherò di farmi trovare pronto".

Pellegrini poi ha parlato delle sue caratteristiche: "Non so dove posso esprimermi al meglio. Credo che le mie caratteristiche si siano viste anche durante quelle poche volte in cui ho giocato. Se il mister mi metterà in porta, giocherò anche lì. Modelli non ne ho in particolare: ho alcuni idoli come Maldini e Bale ai tempi del Tottenham. Cerco di rubare i segreti ai grandi giocatori”. Infine la chiusura sul fatto di aver avuto un colloquio con l'ex compagno Nainggolan, per lungo tempo calciatore del Cagliari: "Mi ha chiamato lui, Radja come è stato sempre disponibilissimo. Lui è una grande persona e mi ha dato tanti consigli".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui