CALCIOMERCATO MILAN LEONARDO / Vano il tentativo di acquistarlo a gennaio, ora Allan Saint-Maximin sembra l'obiettivo prioritario per giugno in casa Milan. L'ala francese piace molto alla dirigenza rossonera, anche se una vera e propria trattativa deve ancora svilupparsi. Il giocatore sarebbe però certamente contento di trasferirsi a Milano e un possibile indizio sul futuro lo ha voluto lasciare proprio lui attraverso i social network. Il classe 1997 del Nizza potrebbe però non essere l'unico elemento su cui i rossoneri punteranno per rafforzare l'attacco.

Le piste legate ad altri esterni offensivi non sono affatto state mollate e nomi comee l'algerino(lui a costo zero) non sono affatto stati depennati dalla lista di. Le ultimissime del mercato rossonero: CLICCA QUI

Lo stesso si può dire di Everton, brasiliano classe 1996 che tanto piace alla dirigenza milanista e in particolare allo stesso Leonardo. Ala sinistra di piede destro, in grado di giocare anche come seconda punta o come ala destra, il giocatore del Gremio è ritenuto uno dei più promettenti talenti verdeoro. Secondo 'Tuttosport', il direttore generale del Milan continua a seguirlo con attenzione e potrebbe tentare un assalto soprattutto in caso di addio di un big. In particolare si valuterà con attenzione la situazione legata a Suso: se per questioni di bilancio lo spagnolo dovesse essere sacrificato, allora il Milan, dopo Paqueta, potrebbe decidere di puntare su un nuovo brasiliano.

