CHIEVO ROMA DI CARLO / Sono 24 i convocati di Domenico Di Carlo per la sfida in programma domani sera al Bentegodi tra Chievo e Roma. Il tecnico dei gialloblù dovrà rinunciare a Sergio Pellissier, out per infortunio e il cui rientro è previsto per la fine del mese.

Brutta assenza quindi in attacco per i padroni di casa.

I convocati:

Portieri: Semper, Sorrentino, Caprile

Difensori: Bani, Barba, Depaoli, Rossettini, Jaroszynski, Cesar, Frey

Centrocampisti: Schelotto, Rigoni, Kiyine, Diousse, Hetemaj, Burruchaga, Giaccherini, Piazon

Attaccanti: Stepinski, Meggiorini, Leris, Grubac, Djordjevic, Pucciarelli

