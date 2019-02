CALCIOMERCATO INTER REAL MADRID PALACIOS / Exequiel Palacios-Inter, ora è possibile: il centrocampista argentino del River Plate sembrava fosse destinato al Real Madrid ma la società spagnola non ha ancora affondato il colpo. Il silenzio che arriva da Madrid apre nuovi scenari per il futuro del 20enne regista sudamericano, capace già di imporsi in prima squadra.

Ecco allora che il nome del talento argentino torna in orbita Inter: tutte le notizie sul mercato dell'Inter le trovi QUI

Come si legge su 'sportmediaset.it', potrebbe essere proprio il River Plate a bussare alla porta dei nerazzurri per provare ad imbastire una trattativa da chiudere già ora. La base di partenza economica sarebbe di venti milioni di euro: questa la cifra per portare Palacios a Milano e anticipare un eventuale ritorno di fiamma del Real Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui