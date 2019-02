CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER NDOMBELE / Tanguy Ndombélé è uno dei profili più seguiti del mercato. Il giovane francese sta impressionando con il Lione, con cui è sceso in campo 31 volte in questa stagione, segnando 2 gol e confezionando 5 assist. Le prestazioni del classe '96 hanno attirato un folto numero di squadre, pronte a fare follie per accaparrarselo in estate.

In vantaggio sulla concorrenza ci sarebbero due italiane.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Secondo quanto riferito dal portale transalpino 'Le10sport.com', Ndombélé è finito da tempo nel mirino di Juventus e Inter. Il club milanese avrebbe già iniziato a tessere i primi contatti mentre la compagine di Torino lo avrebbe preso seriamente in considerazione per il futuro, arrivando già a parlare di cifre. Oltre a nerazzurri e bianconeri, il francese è seguito dai due club di Manchester, protagonisti la scorsa estate di un'offerta, rifiutata, da 50 milioni. Più distanti ma comunque attenti rimangono Barcellona e Real Madrid. Il prezzo per il centrocampista dunque, in estate, potrebbe addirittura superare i 50 milioni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui