CALCIOMERCATO MILAN HERRERA / Largo ai giovani. E' questo il motto che sembra emergere in casa Milan per quanto riguarda il calciomercato. Spazio a colpi futuribili per creare una squadra giovane ma allo stesso tempo competitiva. Gli occhi però sono rivolti anche a possibili affari a costo zero e tra i nomi seguiti c'è anche quello di Ander Herrera del Manchester United.

Il centrocampista basco ha il contratto in scadenza a giugno, ma su di lui la concorrenza non manca visto l'interesse in particolare dell'e dell', club in cui è cresciuto e che sogna il ritorno del figliol prodigo.Le ultimissime del mercato rossonero: CLICCA QUI

Secondo però il 'Daily Mail' il giocatore potrebbe restare in Inghilterra e continuare a vestire la maglia dei 'Red Devils'. I contratti tra il club e l'entourage del centrocampista proseguono bene e un accordo per il rinnovo sarebbe davvero in dirittura d'arrivo. Dopo Ashley Young quindi, un altro possibile affare a zero rischia di sfumare e di restare allo United.

