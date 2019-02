DZEKO MANCHESTER CITY UNITED / Edin Dzeko ha raccontato parte della sua carriera in un'intervista rilasciata al portale 'Fourfourtwo.com'. Il bomber bosniaco della Roma ha ricordato con grande piacere i suoi momenti trascorsi al Manchester City, club da cui i giallorossi lo hanno prelevato: "Sono stato lì per quattro anni e mezzo, vincendo alcuni trofei. Mi sono divertito ed è stato un periodo speciale nella mia carriera. Quando posso seguo ancora il City, lo sento ancora come il mio club. Mi è piaciuto giocare nel campionato più bello del mondo: vuoi sempre giocare e competere con i migliori.

Mi risulta incredibile vedere come la squadra sia cresciuta da quel momento.

Dzeko si è poi soffermato sulla descrizione della magica gara tra Manchester City e United, terminata 6-1 per i Citizens all'Old Trafford: "Batterli nel loro stadio è stata un'umiliazione. In un derby poi è ancora peggio. Abbiamo fatto 3 gol negli ultimi 5', è successo tutto così in fretta. Forse quel risultato ci ha dato la carica nel pensare che avremmo potuto vincere il campionato quell'anno. Battere lo United di Ferguson, uno dei più grandi allenatori della storia, è stato speciale per noi e per i tifosi. Lo United ha sempre avuto quella bandiera che contava gli anni in cui il City non aveva vinto un titolo, prendendo in giro i nostri tifosi. Dopo quel 6-1 si sono calmati". Il resto dell'intervista uscirà nel mese di marzo.





