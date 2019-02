SAPONARA SAMPDORIA / Il trequartista della Sampdoria, Riccardo Saponara, ha parlato del suo momento in Liguria ai microfoni di 'Dazn': "Entrando a Marassi la sensazione che si prova è particolare: c'è emozione e il pubblico ti carica tanto. Da un punto di vista personale possi dire che nella vita è importante avere tanti interessi: prima la mia vita e i mei momenti, belli o brutti, erano incentrati solo sul calcio. Non avevo una valvola di sfogo. Mi piacciono l'arte e la musica. In questo momento mi sento sereno: molti giocatori, pur avendone le caratteristiche, non giocano sulla trequarti. Mi vengono in mente Chiesa, Bernardeschi e Insigne.

Nella Samp ho trovato concorrenza nel mio ruolo: è importante giocare ma la differenza non la fa il minutaggio bensì la quantità".

Il fantasista poi si è soffermato a parlare del suo gol contro la Lazio: "Ho provato il pallonetto dopo aver visto il portiere fuori dai pali. Il gol è stata una delle gioie più grandi che ho provato nella mia vita". Poi una battuta su Quagliarella e sul suo vecchio allenatore al Milan, Allegri: "Da quando gioco con lui mi sono accorto che mancano in giro attaccanti del suo calibro: è un giocatore d'altri tempi, giocare con lui è meraviglioso. Allegri ha voluto al Milan e per questo gliene sarò grato per sempre. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con lui". Infine una battuta sul gol annullato contro la Juventus: "Durissimo da digerire, un vero peccato perché sarebbe stato forse il mio più bel gol in Serie A".

