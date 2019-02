CALCIOMERCATO INTER MAROTTA MOURINHO / Incontro a Milano tra Giuseppe Marotta e Josè Mourinho: secondo quanto rivelato da 'Telelombardia',l'amministratore delegato dell'Inter avrebbe incontrato all'hotel Principe di Savoia del capoluogo lombardo lo 'special one'.

Si sarebbe trattato del primo incontro per valutare la possibilità di un ritorno in Italia dell'ex manager di

La panchina di Luciano Spalletti, nonostante le conferme pubbliche, è a rischio dopo appena un punto conquistato in tre partite e l'eliminazione dalla coppa Italia ad opera della Lazio. Oltre che di Mourinho, nei giorni scorsi si è parlato anche di Antonio Conte, avvistato a Milano nelle vicinanze della sede dell'Inter: "Marotta incontrerebbe in questo momento Conte in sede? Non è credibile" le parole di Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida, poi persa, contro il Bologna.

