ROMA INFORTUNI OLSEN MANOLAS DI FRANCESCO / La Roma sta attraversando l'ennesimo calo di rendimento in questa stagione di alti e bassi. La squadra di Eusebio Di Francesco domani proverà a tornare alla vittoria in casa del Chievo, avversario che affronterà alle ore 20:30. Un problema che sta affliggendo la squadra dall'inizio di questa stagione è anche la notevole quantità di infortuni di tipo muscolare occorsi ai calciatori. Nella conferenza stampa di oggi, Di Francesco ha annunciato i forfait di Olsen e Manolas, per problemi rispettivamente a polpaccio e alla zona pubica.

Gli stop del greco e dello svedese sono però solamente la punta di un iceberg.

Con Olsen e Manolas infatti la conta dei calciatori con problemi muscolari dall'inizio della stagione è arrivata a toccare quota 29. Una serie così lunga di stop di questo tipo non si era mai raggiunta negli ultimi anni e coincide inevitabilmente con il lavoro dei fidati preparatori dell'allenatore abruzzese. Il bilancio poi sale a circa 40, contando anche le problematiche legate a episodi di natura traumatica. Manolas e Olsen, quindi, andranno a far compagnia in infermeria a Perotti e Under, anch'essi alle prese con i recuperi dai rispettivi infortuni muscolari.

