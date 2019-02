CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI ICARDI / Un repulisti in piena regola: questo chiede Mario Boni, ex cestista e tifosi dell'Inter, alla società nerazzurra. Da Spalletti e Icardi, nessuno viene risparmiato nell'intervento fatto a 'Radio 24': "Spalletti sì fino a fine stagione. Poi saluti e grazie. Lo scambio Zaniolo–Nainggolan la motivazione principale.

Lui è l'allenatore, doveva sapere il valore dei giocatori". Ancora più pesante il giudizio su Icardi: "Non può essere confermato, non è un leader e non gli puoi dare la fascia di capitano. La vita privata influisce anche su come ti poni nello spogliatoi". Le ultimissime sul rinnovo di Icardi: CLICCA QUI

Unica nota positiva, secondo il parere di Boni, l'arrivo di Beppe Marotta in società: "Sono felice per il suo arrivo perché oggi paghiamo anni di campagne acquisti sbagliate".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui