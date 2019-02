LAZIO IMMOBILE / Ansia per Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, convocato per il match di questa sera all'Olimpico contro l'Empoli, potrebbe dare forfait e finire in tribuna. Lunedì sera è uscito malconcio dalla partita con il Frosinone al Benito Stirpe.

Un fastidio muscolare alla coscia più grave del previsto.

In mattinata ha svolto alcuni esami: la sua condizione verrà monitorata giorno dopo giorno, ma al momento la sua presenza è in dubbio anche per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa league contro il Siviglia, in programma il 14 febbraio a Roma.

