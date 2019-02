CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK / La Cina può aspettare: dopo il colpo di scena nella trattativa tra Napoli e il Dalian, per Marek Hamsik il futuro è ancora tutto da scrivere.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I tifosi ritengono però che la società azzurra debba togliere dal mercato il capitano dei partenopei: la pensa così il 64% di chi ha risposto al sondaggio pubblicato sull'accout Twitter ufficiale di Calciomercato.it; per il 36%, invece, ritiene invece che il Napoli non debba togliere in maniera definitiva Hamsik dal mercato.