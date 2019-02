GENOA HILJEMARK / Tegola per il Genoa e Cesare Prandelli: stagione finita per Oscar Hiljemark che questa mattina è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Lo annuncia il club ligure in un comunicato dove si legge: "Il Genoa Cricket and Football Club informa che il centrocampista Oscar Hiljemark è stato sottoposto in data odierna a intervento artroscopico per conflitto femoro-acetabolare bilaterale.

L’operazione eseguita a Goteborg, in Svezia, dai dottori Frederic Bergstrom e Michele Sansone, alla presenza del medico sociale dott. Marco Stellatelli, ha avuto esito positivo. I tempi di recupero per il ritorno alla piena attività sono stimati in sei mesi. Il percorso riabilitativo ha inizio con effetto immediato".

Un problema non di poco conto per il tecnico rossoblu visto che l'ex Palermo era uno dei punti cardini della squadra con 17 presenze all'attivo prima dell'infortunio che ora lo terrà lontano dai campi fino all'estate.

