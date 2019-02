CALCIOMERCATO BARCELLONA COUTINHO CHELSEA / Eden Hazard sempre più lontano dal Chelsea e vicino al Real Madrid: dall'Inghilterra alla Spagna, c'è unanimità di giudizi su quale sarà il futuro dell'attaccante belga che è legato ai 'Blues' da un contratto in scadenza nel 2020. Il suo trasferimento nella Liga potrebbe avere un valore di 110 milioni di euro ma le conseguenze potrebbero risentirsi anche al Barcellona.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il motivo? L'interesse del club londinese per Philippe: il brasiliano, riferisce 'The Indipendent', sarebbe in cima alla lista di preferenze della società diper sostituire Hazard e in estate potrebbe partire l'assalto. Arrivato lo scorso anno dal, in questa stagione l'ex Inter non sta convincendo anche se i dirigenti catalani hanno sempre escluso l'eventualità di una sua cessione. La possibile offerta del Chelsea farà cambiare idea?