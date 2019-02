CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX / Ha 19 anni, una clausola da 120 milioni di euro e gli occhi di tutte le grandi di Europa su di lui: Joao Felix continua ad attirare pretendenti. Nel mirino della Juventus, sponsorizzato anche da Ronaldo, il 19enne attaccante del Benfica è già stato accostato anche a Real Madrid e Manchester United.

Altre news sul mercato della Juventus: CLICCA QUI

Ora sulle sue tracce si sarebbe mosso anche il Barcellona, come riferisce 'tycsports.com': i blaugrana sarebbero stati attratti dalle ottime prestazioni fornite fin qui dal giovane calciatore, autore in campionato di sei gol in dodici apparizione. Classe 1999, è alla sua stagione di esordio in prima squadra e sta mettendo in mostra qualità che hanno fatto accendere i riflettori su di lui. Il contratto con il Benfica è stato rinnovato da poco: scadenza 2023 con clausola rescissoria, come detto, da 120 milioni di euro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui