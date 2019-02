CHIEVO ROMA DI FRANCESCO / Eusebio Di Francesco parla in conferenza stampa alla vigilia dell'anticipo contro il Chievo. L'allenatore della Roma mette per il momento da parte l'impegno della prossima settimana in Champions League con il Porto per proiettarsi sulla trasferta di domani sera a Verona, vitale per la corsa al quarto posto: "De Rossi è da valutare, è normale che non è ancora al meglio per giocare degli impegni ravvicinati ma sono molto contento della sua condizione. Abbiamo recuperato Juan Jesus che ha accorciato i tempi di recupero: ha fatto l'allenamento oggi con la squadra e ha avuto sensazioni positive anche se era fuori da un mese".

"Zaniolo? Giocherà di nuovo, in questo momento a livello mentale è libero e sfruttiamo questa sua gioventù, la sua voglia di essere determinato e grintoso. Deve migliorare nelle scelte durante la partite perché a volte è troppo generoso e quando si fa troppo si possono cadere in errori. Ma ben venga l'esuberanza di questi ragazzi: domani gioca, poi vedremo per le prossime".

"Dzeko e Schick insieme? Possono essere riproposti Schick e Karsdorp e questo vuol dire che il centravanti è Edin. Una squadra non può fisicamente avere una risposta dopo quattro giorni e a Firenze eravamo disastrosi.

C'erano altri aspetti, con il tempo cresce intesa e condizione fisica".

"Modulo? De Rossi e Nzonzi sono due equilibratori anche se con caratteristche diverse. Io credo che siano più importanti gli atteggiamenti che il modulo, poi sapete che a me il 4-3-3 piace a priori per i movimenti che ti dà in campo visto che puoi dare maggior equilibrio nell'aggressione. Ci sta che a Chievo riproporremo lo stesso sistema di gioco o ripartire col 4-2-3-1: ci sono questi due sistemi in questo momento".

"Schick? E' cresciuto tanto in autostima. Non dipende dall'allenatore ma anche dal resto: bisogna capire che è arrivato il momento di crescere dal punto di vista degli atteggiamenti e mentali. Non esiste solo la classe, a volte nel calcio ci si deve anche sporcare e credo che questo messaggio sia passato. Ci vuole però continuità: non possiamo accontentarci di quello che abbiamo visto domenica".

"Florenzi? La crescita di Karsdorp può essere uno stimolo per lui. Sono convinto che per come si sta allenando tornerà a brillare. E' un momento di difficoltà dove tutti quanti siamo in sofferenza nell'essere giudicati in un modo o nell'altro".

"Kolarov e il rapporto con la tifoseria? Può accadere, siamo tutti uomini e sbagliamo. E' molto dispiaciuto, sinceramente non so nemmeno cosa è accaduto realmente... Ha giocato un mese e mezzo col piede fratturato: usciva in ciabatte, non camminava dopo le partite, ha fatto infiltrazioni per mettersi a disposizioni di mister e compagni ma principalmente della Roma. E' un giocatore importante per questa squadra, bisogna tornare a sostenerlo".

