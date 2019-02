READING MANNONE MLS / Vito Mannone pronto a volare negli 'States'.

Come riporta 'Football.london', il 30enne portiere italiano lascerà il Reading per accasarsi in prestito fino al termine della stagione incon la maglia del. L'annuncio dovrebbe arrivare la prossima settimana, con Mannone (sotto contratto fino al 2020) finito dietro a Martinez tra i pali nelle gerarchie del tecnico Gomes.