JUVENTUS DYBALA ISCO MARCELO / Dalla Spagna si rincorrono le voci su un possibile futuro nella Liga di Paulo Dybala e precisamente al Real Madrid. Nella trattativa con la Juventus potrebbe rientrare il cartellino di Isco, ma non solo.

Ancheè uno degli osservati speciali del Ds Paratici per la prossima estate, con i bianconeri che sfrutterebbero l'interesse dei 'Blancos' per l'argentino per inserire nell'affare i due gioielli della formazione di Solari. Stando a 'Don Balon' la Juve per aprire alla cessione di Dybala chiederebbe Isco, Marcelo e 20 milioni di euro per un'operazione complessiva di, mentre Florentino Perez per il momento non andrebbe oltre un assegno cash da 120 milioni. Dybala insieme a Mbappé,e Kane è uno dei pallini del presidente del Real per rivoluzionare l'attacco nella prossima stagione.