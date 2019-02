CALCIOMERCATO INTER LAUTARO MARTINEZ / Alti e bassi in questi primi mesi di Inter per Lautaro Martinez che, in ogni caso, resta un elemento sui la formazione nerazzurra ed il tecnico Luciano Spalletti fanno enorme affidamento. A fare il punto della situazione è lo stesso attaccante argentino casse '97 che in una lunga intervista concessa a 'La Nacion' ha toccato diversi temi: "Icardi? Fin dal primo giorno mi ha aiutato molto: dalla ricerca della casa alle abitudini, Mauro si è subito messo a mia disposizione. Andiamo molto d'accordo, c'è un ottimo rapporto fin dal primo giorno ed è molto disponibile, ma non solo con me che sono argentino, è così con tutti. Ogni giocatore che arriva lui si rende disponibile a dare una mano, come il referente della squadra.

Insieme in campo? Solo questione di tempo e pazienza".

'El Toro' torna poi sulla polemica tra il papà e l'allenatore interista: "Tra me e lui il rapporto è molto buono, abbiamo risolto tutto. Gli ho spiegato che mio padre era un giocatore, che io ero nato in uno spogliatoio e che la passione fa parte della mia famiglia. Mio padre ha sbagliato, è vero, ma è umano. Ha sbottato per suo figlio. Ma va tutto bene, mi alleno e aspetto i miei momenti e la mia sfida è approfittare di ogni opportunità che mi danno".

La chiosa è sul mercato di gennaio con le voci sul possibile prestito al Betis: "Non ero a conoscenza di nulla. Da quello che ho letto, penso che sia stato il presidente di Betis a chiedere di me, ma nessuno mi ha detto niente. Io ho sempre pensato all’Inter, sono molto felice qui e amo come il club e le persone che ci sono".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui