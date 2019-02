Calciomercato Juventus, de Ligt-Barcellona: che frenata

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Dopo aver profumatamente pagato Frenkie de Jong all'Ajax, il Barcellona non sembra intenzionato a rimpinguare le casse della società olandese con altri 75 milioni di euro per de Ligt.

Secondo 'El Mundo Deportivo', infatti, il club catalano ha individuato altre priorità per il mercato estivo e le spese più ingenti verranno affrontate per il reperimento di una punta centrale e di un terzino sinistro che sia in grado di far rifiatare, che a breve dovrebbe rinnovare il proprio contratto.

Una buona notizia, dunque, per il calciomercato Juventus che potete seguire CLICCANDO QUI. Il club bianconero vuole ringiovanire la propria retroguardia e ha individuato proprio nell'olandese il profilo ideale. Un alleato importante per Fabio Paratici potrebbe essere Mino Raiola che non disdegnerebbe affatto un trasferimento a Torino del diciannovenne.

