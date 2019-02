SAMPDORIA OSTI ANDERSEN / Sono tanti i gioielli in vetrina alla Sampdoria. Carlo Osti, Ds dei blucerciati, fa il punto sui talenti di Giampaolo ad iniziare da Andersen: "Oggi lo vogliono tutti. Sono stato un centrale e ho un certo occhio - le parole di Osti a 'Telenord' - Defrel? Fa parte del progetto, sarà molto utile nel girone di ritorno.

Poi a giugno faremo le nostre valutazioni".

Osti si sofferma poi sull’accordo con la Juventus per Audero: "Abbiamo investito tanto, crediamo fortemente nelle sue qualità. E' un portiere moderno: speriamo resti a lungo con noi. Kownacki? Avrei voluto seguirlo qui in Italia, anche perché ha le qualità per imporsi in Serie A. Però ha scelto di andare all’estero e lo abbiamo accontentato". Un'ultima battuta su Giampaolo: "È chiaro che tutti i matrimoni prima o poi devono finire, ma ci sono i presupposti per andare avanti insieme ancora tanto tempo. Lui vive la Samp come fosse il Barcellona".



