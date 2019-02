PARMA-INTER DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE GERVINHO ICARDI SPALLETTI - Momento delicato per l'Inter che, per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, fa visita al Parma. I gialloblu di Roberto D'Aversa arrivano all'appuntamento col morale alle stelle dopo aver fermato, all'Allianz Stadium, la capolista Juventus di Cristiano Ronaldo sul 3-3; di contro, i nerazzurri di Luciano Spalletti, dopo l'eliminazione ai quarti di Coppa Italia per mano della Lazio, sono stati battuti tra le mura amiche dal Bologna nello scorso turno.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dallo stadio 'Tardini'.

FORMAZIONI UFFICIALI

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Kucka; Siligardi, Inglese, Gervinho. All.: D'Aversa.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Joao Mario, Nainggolan, Perisic; Icardi. All.: Spalletti.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 60; Napoli* 52; Inter 40; Lazio* e Roma* 38; Milan 36; Atalanta 35; Sampdoria 33; Fiorentina* 32; Torino 31; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 24; Spal 22; Cagliari 21; Udinese 19; Empoli* 18; Bologna 17; Frosinone 13; Chievo*** 9

*una partita in più

**tre punti di penalizzazione

