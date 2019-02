Calciomercato Milan, non solo Saint-Maximin: colpo doppio sull'esterno?

CALCIOMERCATO MILAN SAINT-MAXIMIN / La sessione di gennaio si è appena conclusa ma resiste un gran fermento nel calciomercato Milan. Soprattutto attorno al nome di Saint-Maximin, per il quale si sta impostando l'affare col Nizza per la prossima estate, ma non solo. Il classe '97 potrebbe infatti non essere l'unico colpo in quel reparto.

Soprattutto se a fine stagione sarà centrato l'obiettivo Champions League.

Le posizioni di Calhanoglu e Suso vanno tenute sotto stretta osservazione, mentre secondo il 'Corriere dello Sport' parallelamente a Saint-Maximin il Milan sta lavorando ad altri profili. A partire dall'olandese Stefan Bergwijn del Psv Eindhoven, per il quale si preannuncia un'asta con l'Inter e non solo, ma anche Arnaut Groeneveld del ClubBruges, ad un passo già a gennaio ma frenato da complicazioni fisichie. Discorso solo rimandato, il Milan si muove.

