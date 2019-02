CALCIOMERCATO MILAN ROMAGNOLI JUVENTUS - Alessio Romagnoli non ha nessuna intenzione di lasciare il Milan. Il messaggio, arrivato forte e chiaro, giunge a margine dell'evento 'Nike Football Masterclass' per sostenere lo sport femminile, dov'era presenta anche la calciatrice rossonera Manuela Giugliano. Il 24enne difensore centrale è, da tempo, accostato alla Juventus.

Ma le sue parole allontanano decisamente la possibilità di un trasferimento in bianconero: "Non ho sentito queste voci, il mercato non è aperto e sto benissimo al Milan - le dichiarazioni del calciatore di Anzio riportate da 'sportmediaset.it' - Non vedo il motivo di cambiare, per me è un onore essere il capitano di questa squadra. Ripeto, sto bene al Milan, a Milano, e finché sarà così resterò qui".

