SERIE A INTER MILAN ATALANTA ROMA LAZIO SAMPDORIA/ 6 squadre in 7 punti. E' questo il quadro delle 'seconde' della classe, distaccate da Juventus e Napoli, e a caccia di un posto nella fase a gironi della prossima Uefa Champions League. Dall'Inter alla Sampdoria, passando per 3 big come Milan, Roma e Lazio e una realtà consolidata come quella dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Al momento, troviamo i nerazzurri di Milano al terzo posto con 40 punti, 4 di vantaggio sui rossoneri di Gattuso e del nuovo bomber Piatek. Momentaneamente fuori, ma è ancora lunga, c'è proprio la Dea a 35, insieme alle due compagini della Capitale. Segue leggermente distaccata la rosa blucerchiata allenata da Marco Giampaolo, a 33.

Serie A, corsa per un posto in Champions League: i calendari delle squadre

Per avere un quadro più mirato e completo di quelle che potrebbero essere le vere aspettative di ogni club coinvolto in questa grande bagarre, occorre però aspettare la prima ed ultima sosta per le nazionali del 2019, programmata per il weekend del 23-24 marzo. Prima di quella data, ci saranno ben 6 giornate di Serie A, a partire proprio da stasera, dove all'Olimpico si sfideranno Lazio ed Empoli. Analizziamo nel dettaglio quindi, i calendari da qui a fine marzo delle squadre coinvolte nella corsa alla Champions League.

Inter

I ragazzi di Luciano Spalletti non stanno vivendo un momento esaltante e, l'ennesimo mese di gennaio catastrofico, li ha rigettati nella mischia. Per la Beneamata non saranno sfide facilissime. Dopo l'ostica trasferta di Parma di sabato sera, l'Inter riceverà in casa la Sampdoria dell'eterno Quagliarella e sarà poi di scena in trasferta al Franchi contro la Fiorentina, campo storicamente ostico. Poi due giornate fra le sabbie mobili della lotta salvezza, contro Cagliari (fuori casa) e SPAL (in casa). Chiude il cerchio il derby della Madonnina contro il Milan, programmato per il 17 marzo.

Milan

I Gattuso boys si preparano ad insidiare i cugini e tentare di scappare dal caos Champions dopo una sessione di calciomercato che ha portato in Lombardia, la sorpresa di questa Serie A: Krzysztof Piatek. Il primo match in vista è Milan-Cagliari di domenica sera, seguito da una trasferta thrilling a Bergamo contro l'Atalanta. Dopo le fatiche dell'Atleti Azzurri d'Italia, i rossoneri ospiteranno l'Empoli e il Sassuolo in due sfide da non fallire per il tecnico calabrese e la sua squadra.

Atalanta

Tre se aggiungiamo la successiva uscita al Bentegodi contro ilprima del derby verità con l'Inter.

I ragazzi di Gian Piero Gasperini, come nella stagione 2016/2017, sono autorizzati a sognare in grande. Domenica a Bergamo arriva la SPAL di Leonardo Semplici e il weekend successivo, appunto il Milan. La prima trasferta di questo mini campionato è quella di Torino contro i granata di Walter Mazzarri. La settimana successiva è il turno della Fiorentina all'Atleti Azzurri d'Italia, con i Viola a caccia anche loro di un posto in Europa. Infine, prima di Atalanta-Chievo alla 28esima, la squadra del Gasp dovrà fronteggiare proprio la Sampdoria a Marassi.

Roma

In casa giallorossa c'è ancora un 7-1 di Coppa Italia da riscattare e Eusebio Di Francesco ha queste 6 partite, più gli ottavi di Champions League con il Porto, per riguadagnarsi la fiducia della piazza romana. Dopo la trasferta col Chievo di domani, la Roma ospiterà il Bologna e andranno poi a Frosinone prima del derby caldissimo con la Lazio di Simone Inzaghi, fondamentale non solo ai fini della classifica, ma anche del morale e della fiducia dell'ambiente. Infine, toccherà alle sfide contro Empoli (in casa) e SPAL (in trasferta).

Lazio

Dall'altra parte del Tevere, la vittoria a Frosinone e il passaggio del turno in Coppa Italia, hanno riaccesso le speranze e gli animi di un ambiente a caccia di grandi soddisfazioni. Empoli, Genoa e Udinese per i biancocelesti guidati da Simone Inzaghi, con la prima e l'ultima da giocare fra le mura amiche. Sarà poi tempo di derby, snodo cruciale della stagione, soprattutto dopo la sconfitta dell'andata. Dopo la stracittadina, la Lazio se la vedrà a Firenze contro la Fiorentina prima di ospitare il Parma, mina vagante da trasferta (chiedere a Inter e Juventus).

Sampdoria

Tocca infine alla Sampdoria di Marco Giampaolo e Fabio Quagliarella che possono nutrire qualche speranza, nonostante il gap maggiore rispetto alle altre. I blucerchiati ospiteranno il Frosinone prima di dirigersi a Milano, a caccia del colpo grosso contro l'Inter. Doppia sfida poi contro Cagliari e SPAL, la prima a Marassi mentre la seconda al Paolo Mazza. Nel penultimo turno di questo calendario parziale, arriverà a Genova l'Atalanta, in un match che dirà molto sulle prospettive della squadra del presidente Ferrero. Infine ci sarà la trasferta di Sassuolo.

Serie A, corsa Champions League: la classifica

CLASSIFICA SERIE A: Juventus punti 60, Napoli 51, Inter 40, Milan 36, Roma, Lazio e Atalanta 35, Sampdoria 33, Torino 31, Fiorentina 31, Sassuolo 30, Parma 29, Genoa 24, Spal 22, Cagliari 21, Udinese 19, Empoli 18, Bologna 17, Frosinone 13, Chievo 9.

