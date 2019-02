REAL MADRID JUVENTUS MARCELO / Stagione piuttosto complicata per Marcelo al Real Madrid. Le prestazioni in campo non sono state finora all'altezza per il brasiliano, complici anche i rumors di calciomercato su un futuro lontano dalla capitale spagnola la prossima estate.

La stampa madrilena però non risparmia una nuova frecciata a Marcelo, puntando il dito contro l'atteggiamento in campo del numero 12 e in particolare sull'azione del gol dell'1-1 firmato da Malcom. 'Marca' sottolinea come il laterale verdeoro non abbia ripiegato nella fascia di competenza per chiudere sul connazionale, lasciando a quest'ultimo tutto il tempo per battere ter Stegen. Un Marcelo che continua ad essere 'distratto' dal mercato, con la Juventus dell'amico Cristiano Ronaldo che rimane alla finestra.

