Calciomercato Juventus, via Eriksen: Tottenham rassegnato

CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN TOTTENHAM MADDISON LEICESTER - Christian Eriksen non ha ancora trovato l'accordo col Tottenham per il prolungamento contrattuale, attualmente in scadenza nel 2020, e in estate potrebbe davvero lasciare gli 'Spurs'. Sulle sue tracce, da tempo, ci sono la Juventus e il Real Madrid.

E il club londinese appare ormai rassegnato a perdere uno dei suoi pezzi pregiati: secondo il 'Mirror', infatti, avrebbe messo nel mirino Jamesper sostituire il centrocampista danese. Il 22enne calciatore è stato acquistato dalnella scorsa estate per 25 milioni di euro, proveniente dal