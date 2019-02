INTER MILAN VIERI / Bobo Vieri fa il punto sul campionato italiano. L'ex attaccante ha elogiato Piatek e ha analizzato la crisi dell'Inter: "Piatek? In pochi giorni da milanista ha dato dimostrazione di voglia, forza, fame. Mi piace molto, va in profondità, spacca la linea difensiva avversaria, fa reparto da solo. E’ uno che ti fa male, sempre - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Il Milan ha trovato il grande centravanti. Piatek e Cutrone sono il top. Corsa Champions? Direi di sì. Juve e Napoli sono irraggiungibili, gli altri due posti credo che se li giocheranno fino in fondo Inter, Milan, Lazio e Roma. L'Atalanta? Grande a prescindere, devastante. Conosco bene quell’ambiente, non mi sorprendono certi risultati.

? E' il miglior allenatore in Europa per i giovani. Nessuno come lui sa esaltare i talenti, fisicamente e tatticamente.? Non riesco a capire perché le big non abbiano mai messo seriamente gli occhi su questo armadio".

L'INTER - "E' ancora terza. In questo anno e mezzo con Spalletti, l’Inter è cambiata molto in maniera positiva ed è più solida rispetto agli ultimi anni. Spalletti ha grande esperienza, sa gestire lo spogliatoio, è uno che in generale migliora la squadra. Purtroppo in Italia si pensa che Inter e Milan debbano sempre avere la forza per vincere lo scudetto. Ma in questi ultimi anni non è così, non sono attrezzate per impensierire la Juventus. Ora bisogna inserire tre-quattro giocatori di spessore, gente con una bacheca già importante. E in questo senso Godin sarebbe un innesto perfetto".

