CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED SOLSKJAER ALLEGRI CONTE - Ole Gunnar Solskjaer, da quando ha sostituito José Mourinho sulla panchina del Manchester United, ha raccolto nove vittorie e un pareggio. Un ruolino di marcia davvero impressionante che ha colpito i tifosi dei 'Red Devils', ma anche la dirigenza.

Secondo il 'Mirror', infatti, adesso il 45enne allenatore norvegese sarebbe in pole position per guidare la squadra anche nella prossima stagione. Gli altri nomi,, sembrano adesso essere passati in secondo piano: se dovesse essere confermato, lo United dovrebbe versareal, ex club di Solskjaer.