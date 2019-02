Sassuolo-Juventus, Lirola sfida Ronaldo: promessa ai compagni

SASSUOLO JUVENTUS LIROLA CRISTIANO RONALDO / Paul Lirola lancia la sfida a Cristiano Ronaldo. In vista di Sassuolo-Juventus, match della 23a giornata di Serie A che si giocherà domenica, il terzino ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Quando Ronaldo è arrivato al Real Madrid io avevo 12 anni e guardavo le partite dei blancos solo per lui.

Ronaldo e Messi sono due fuoriclasse, ma io ho sempre preferito CR7 - spiega ai microfonidi 'Tuttosport' - E’ stato il mio idolo calcistico, i miei genitori almeno in due occasioni mi hanno regalato una sua maglietta del Real Madrid per il compleanno. La partita? Di dvd su Cristiano ne ho visti migliaia da quando sono piccolo e sicuramente ne visionerò anche alla vigilia, ma poi quando sei in campo conta fino a un certo punto: parliamo di un fenomeno assoluto. Mentalmente, avvicinarsi a sfidare CR7, è diverso: cerco di non pensarci tutto il giorno, ieri sera mi sono distratto col Clasico Barcellona-Real Madrid".

LA PROMESSA - "Se vinciamo? Porto la squadra fuori a cena. Il massimo sarebbe servire l’assist a Berardi per il gol vittoria. Mandare in porta i compagni per me è il massimo".

