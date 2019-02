CALCIOMERCATO INTER PALACIOS / Non è ancora finita. Sembrava praticamente tutto fatto per il trasferimento di Exequiel Palacios al RealMadrid, così facevano intuire tutte le parti coinvolte nella trattativa.

Poi, però, lo stop alle trattative che ora ha rimesso in corsa anche l', da tempo sulle tracce del centrocampista delper il quale temeva di aver perso definitivamente terreno nei confronti delle 'merengues'.

Intervistato dall'argentino 'Fox Sports', Palacios ha rotto il silenzio uscendo allo scoperto: "L'allenatore Marcelo Gallardo mi è sempre stato molto vicino e mi consiglia sempre. Quando c'è stata la trattativa col Real Madrid, lui mi ha aiutato e mi ha consigliato. Mi disse che se avessi avuto bisogno avrei potuto parlare con lui e che avrei dovuto lasciare il River solo se mi sentivo pronto. Futuro in Europa? Non do molta importanza a questa cosa, anche se si tratta di un grande club come il Real. Sì, sia l'Inter che il Real sono grandi squadra, ma se ne occupa il mio agente. La mia testa è al 100% concentrata sul River".

