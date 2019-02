Calciomercato Inter, doppia insidia spagnola per Roca

CALCIOMERCATO INTER ROCA ESPANYOL WEST HAM SIVIGLIA VALENCIA - Non solo l'Inter su Marc Roca. Il 22enne centrocampista dell'Espanyol, sondato dal club nerazzurro (e dal West Ham) nella sessione di mercato che si è conclusa il 31 gennaio scorso, è finito nel mirino di due club spagnoli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando, infatti, a quanto riportato da 'As',hanno avviato i contatti con l'entourage del calciatore e in estate torneranno alla carica. La clausola rescissoria presente nel contratto, valido fino al 2022, del Nazionale Under 21 dellaè pari a 40 milioni di euro e il club catalano non sembra avere intenzione di accettare cifre diverse. A maggior ragione dopo la cessione di Leo Baptistao al Wuhan Zall che ha rimpinguato le casse dell'Espanyol.