CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA REAL MADRID ISCO FLORENTINO PEREZ - Paulo Dybala inizia a mostrare segni di nervosismo, come dimostrato durante la sfida contro il Parma. L'argentino, dopo aver cambiato posizione in campo, cerca la via della rete, che manca ormai dal 12 dicembre scorso (sconfitta nell'ultima giornata della fase a gironi della Champions League sul campo dello Young Boys). In totale, tra campionato e coppe, sono 7 i gol realizzati dalla 'Joya': un bottino davvero troppo scarno per un calciatore abituato a realizzare con facilità. Ma non solo le sue prestazioni, sempre elogiate dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, a far discutere. CLICCA QUI per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Calciomercato Juventus, Don Balon: offerta Real per Dybala, 60 milioni e Isco

Anche in chiave mercato , il suo è un nome caldo.

Da tempo, Dybala è accostato al Real Madrid in vista della prossima stagione. E, nella rosa dei castigliani, sono presenti diversi calciatori che potrebbero fare al caso dei bianconeri. Secondo 'Don Balon', il presidente Florentino Perez sarebbe pronto a sacrificare Isco, ai ferri corti col tecnico Santiago Solari, per accaparrarsi il 25enne di Laguna Larga. Il club di Andrea Agnelli valuta il proprio giocatore 160 milioni di euro, mentre per il 26enne centrocampista spagnolo Perez chiede non meno di 100 milioni: dunque, secondo il media iberico, il Real sarebbe pronto a presentare un'offerta da 60 milioni di euro più il cartellino di Isco per arrivare a Dybala. Cifre davvero astronomiche, ma dopo l'affare Cristiano Ronaldo, tutto diventa realizzabile nel calciomercato. Vedremo se queste indiscrezioni verranno confermate: di certo, però, resta l'interesse, ormai datato, delle due società per Dybala e Isco.

