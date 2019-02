Calciomercato Inter, la strategia per Rakitic

CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / Il contratto in scadenza nel 2021 dà al Barcellona un margine di sicurezza ancora importante, ma un calciatore del suo calibro si aspetta maggiore considerazione e giunto alla soglia dei 31 anni deve decidere al meglio per l'ultima parte della sua carriera.

Ecco perché il messaggio lanciato dal presidentead Ivan, che nell'intervista concessa a 'Cadena Cope' ha detto in poche parole che il suo rinnovo può aspettare, invita a tenere sotto osservazione la posizione del centrocampista croato. Per restare aggiornato con tutte le news CLICCA QUI

Lo sa bene l'Inter, che come detto per l'estate è alla ricerca di almeno un grande centrocampista di spessore internazionale e, soprattutto, abituato a vincere. Gli occhi dei dirigenti nerazzurri si sono posati sull'ex Schalke 04 con l'obiettivo di ricomporre la diga della Croazia vice-campione del Mondo con Brozovic. Non c'è ancora un prezzo fissato dai blaugrana per il cartellino del calciatore che ha una clausola da 125 milioni di euro, ma l'Inter secondo il 'Corriere dello Sport' intende lavorare sulla volontà dello stesso Rakitic, cercando di convincerlo a raggiungere Milano per poi tentare di trovare una via d'uscita più agevole dal club blaugrana che nel frattempo ha acquistato Frenkie de Jong, altro segnale di come il croato possa essere in partenza.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui