CHIEVO-ROMA DIRETTA SERIE A LIVE TEMPO REALE CRONACA DI FRANCESCO DI CARLO - Dopo la sfida Lazio-Empoli, il secondo anticipo della ventitreesima giornata del campionato di Serie A vede di fronte Chievo e Roma. Due squadre che hanno assoluto bisogno di un risultato positivo, per motivazioni decisamente diverse. I gialloblu di Mimmo Di Carlo, ultimi in classifica, sono reduci dal pareggio esterno con l'Empoli, ma cercano la vittoria, che manca dal 29 dicembre scorso (1-0 sul Frosinone). I giallorossi di Eusebio Di Francesco hanno pareggiato in casa contro il Milan e vanno a caccia dei tre punti per non perdere terreno dal quarto posto, l'ultimo utile per la Champions League.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dallo stadio 'Bentegodi' di Verona.

FORMAZIONI UFFICIALI CHIEVO-ROMA

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Bani, Rossettini, Barba; Leris, Diousse, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Djordjevic. All. Di Carlo

ROMA (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Fazio, Marcano, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante; Schick, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 60; Napoli 51; Inter 40; Lazio* 38; Milan 36; Atalanta e Roma 35; Sampdoria 33; Fiorentina e Torino 31; Sassuolo 30; Parma 29; Genoa 24; Spal 22; Cagliari 21; Udinese 19; Empoli* 18; Bologna 17; Frosinone 13; Chievo** 9

*una partita in più

**tre punti di penalizzazione

