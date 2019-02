Calciomercato Juventus, asse con Mendes: i nomi caldi

CALCIOMERCATO JUVENTUS MENDES / Prosegue l'asse di mercato tra la Juventus e Jorge Mendes. Dopo le operazioni per il trasferimento di Cristiano Ronaldo e Cancelo, riporta 'Tuttosport', la prossima estate si prevedono altri affari con il noto procuratore sportivo.

Seè il nome caldo delle ultime settimane, non mancano altri talenti nella lista di clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Accostato da tempo alla Juventus e al Milan, Joao Felix ha una valutazione che allontana le big di Serie A, considerando la clausola rescissoria da 120 milioni di euro inserita nel rinnovo firmato a novembre. Sempre dal Benfica, si valuta il giovane Jota, attaccante classe 1999. Intanto, la Juve ha mosso alcuni passi anche per Trincao, talento del Braga che piace altresì all'Inter. Per la difesa, invece, si segue Ruben Dias, centrale classe 1997: il Benfica ha rifiutato offerte da 30 milioni la scorsa estate e non scenderà molto al di sotto della clausola da 60. I bianconeri, dal canto loro, potrebbero far leva sugli ottimi rapporti con Mendes per dare l'assalto a uno di questi futuri fuoriclasse.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui