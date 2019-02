Calciomercato Juventus, l'annuncio di Solari su Marcelo

CALCIOMERCATO JUVENTUS SOLARI MARCELO / Quello di ieri sera era un Clasico tra Barcellona e RealMadrid molto atteso anche in chiave calciomercato. Su tutti si attendevano indicazioni importanti su Marcelo, messo in discussione e sempre più al centro delle voci che lo vorrebbero lontano da Madrid a fine stagione.

Destinazione? La Juventus dell'amico Cristiano Ronaldo.

Il terzino brasiliano, nonostante la sua esperienza ed il ruolo di secondo capitano all'interno della squadra, è stato fino all'ultimo giorno in ballottaggio con Reguilon, salvo poi essere schierato titolare per una partita così importante ed al termine della quale l'allenatore delle 'merengues', Santiago Solari, ha dribblato le domande su Marcelo tagliando corto: "Marcelo, il nostro secondo capitano, è al cento per cento madridista. Mette il Madrid sopra ad ogni cosa e noi lavoriamo per raggiungere il massimo in ogni cosa".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui