Calciomercato Juventus, colpo James Rodriguez: cifre e dettagli!

CALCIOMERCATO JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ / La Juventus sogna l'acquisto di James Rodriguez. Attualmente in prestito al Bayern Monaco, il talento colombiano a fine stagione farà ritorno al Real Madrid, che dovrà però trovargli una nuova sistemazione.

Così, dopo l'apertura del padre verso i bianconeri, aumentano le possibilità di un affare sull'asse Torino-Madrid: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

L'eventuale trattativa per James Rodriguez, riporta 'Tuttosport', potrebbe chiudersi attorno ai 55 milioni di euro: otre ai buoni rapporti con il Real, dal canto suo, la Juve può contare anche sull’ottimo feeling con Jorge Mendes per trovare l’intesa con il giocatore, che attualmente guadagna 6,5 milioni a stagione e dunque rientra nei parametri bianconeri; la presenza di Cristiano Ronaldo e le ambizioni dei torinesi, inoltre, potrebbero rivelarsi decisive per battere la concorrenza dell'Arsenal, altro club fortemente interessato. L'arrivo di Rodriguez, però, si concretizzerebbe solo dopo la cessione di Dybala, dalla quale la dirigenza vorrebbe guadagnare oltre 100 milioni di euro.

