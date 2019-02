Calciomercato Milan, futuro Gattuso: arriva la decisione

CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / Dal vicino esonero alla possibile conferma. Rino Gattuso vive un momento felice col suo Milan, reduce dalla vittoria contro il Napoli e dal pareggio in casa della Roma.

Così, dopo essere stato a rischio esonero a fine dicembre, per il tecnico in futuro si fa più roseo: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

A blindarlo è il giudizio positivo del presidente Scaroni, che gli riconosce il merito di aver tenuto il Milan in linea di galleggiamento e di aver fatto crescere i giovani: così, il futuro di Gattuso sulla panchina rossonera, riporta la 'Gazzetta dello Sport', non è più a rischio. In vista della prossima stagione, aumentano le possibilità di una ulteriore conferma. Decisiva, in tal senso, si rivelerà la posizione in classifica a fine campionato, con il quarto posto come obiettivo minimo.

