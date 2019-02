Calciomercato Napoli, cessione bloccata: la reazione di Hamsik!

CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK / Il Napoli ha bloccato la cessione di Hamsik. Con un sorprendente comunicato sul suo profilo Twitter, ieri pomeriggio la società ha annunciato di aver soprasseduto al trasferimento del capitano al Dalian Yifang poiché "le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti". Una notizia che, accolta con immenso stupore, ha creato diverse reazioni tra i tifosi azzurri.

Il primo ad essere sorpreso, ovviamente, è stato proprio Marek

Intento a ultimare i preparativi per trasferirsi a Madrid, dove avrebbe dovuto svolgere le visite mediche tra oggi pomeriggio e domani, il capitano, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe rimasto molto contrariato per la mancata cessione, che gli avrebbe garantito uno stipendio da circa 9 milioni di euro a stagione. Il Napoli, dal canto suo, non avrebbe ricevuto le garanzie richieste a copertura della rateizzazione del pagamento dei 20 mln dal Dalian. Tuttavia, non sono esclusi nuovi colpi di scena, considerando la richiesta dell'agente di proseguire la trattativa.



