CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO PANCHINA SOLARI / Si prospetta un finale di stagione complicato per Isco.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il centrocampista spagnolo non sembra rientrare più nei piani deldie l'ennesima prova è arrivata stasera: per il calciatore, che tanto piace alla, solo panchina per tutti i 90 minuti nel big match contro il. Per restare aggiornati con tutte le news legate ai bianconeri CLICCA QUI . Questa estate i bianconeri sono pronti a sfidare le grandi d'Inghilterra per portare in Italia un altro campione dal Real Madrid.