CALCIOMERCATO INTER JOSE MOURINHO FUTURO / E' la serata di José Mourinho. Il suo nome è stato accostato con forza all'Inter ma la notizia fatica a trovare conferme.

Un tecnico come il portoghese difficilmente rimarrà senza squadra in estate ma al momento la pista Inter non appare molto percorribile.

Più facile ipotizzare un futuro al: Mourinho sarebbe affascinato di intraprendere una nuova sfida in una nazione, la Germania, dove non ha mai allenato. Non possono, però, essere scartate altre due strade, una che porta ale un'altra al

Florentino Perez ha un ottimo rapporto con il portoghese ma sul suo taccuino ci sono anche i nomi di Allegri, Conte e Pochettino ma potrebbe 'strappare' la conferma Solari, in caso di vittoria di un trofeo a fine stagione. In Francia, invece, va monitorata la situazione di Tuchel, che rischia l'esonero a maggio se il cammino in Champions League non risultasse all'altezza.

