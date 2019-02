MILAN BIGLIA PAQUETA CALHANOGLU KESSIE / Salvo sorprese Biglia tornerà tra i convocati di Gattuso per Milan-Cagliari di domenica sera. Il centrocampista argentino si è allenato regolarmente con il gruppo ed è pronto per dare il suo contributo alla squadra rossonera. Ci vorrà qualche settimana per tornare al 100% ma l'ex Lazio è pronto a cambiare gli equilibri in casa Milan. Per restare aggiornato con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI.

Con il rientro a pieno regime di Biglia a rischiare il posto da titolare sarebbero soprattutto

Bakayoko, che sta giocando proprio nel ruolo dell'argentino, andrebbe a ricoprire quello di mezz'ala, l'ivoriano potrebbe così accomodarsi in panchina. L'ex Atalanta rischia così come Calhanoglu, che non sta convincendo: senza il turco tra i titolari a cambiare ruolo sarebbe anche Paqueta che giocherebbe qualche metro più avanti, sacrificandosi un po' meno. Biglia è pronto a riprendersi il Milan: Gattuso può sorridere per il ritorno di una pedina fondamentale.

