CALCIOMERCATO CINA NAINGGOLAN HAMSIK / Marek Hamsik è in buona compagnia. Il capitano del Napoli rappresenta (per ora) infatti solo l'ultimo dei trasferimenti dalla Serie A alla Cina.. saltati. Famoso quello a inizio 2016 di Luiz Adriano al Jiangsu del gruppo Suning, che qualche mese più tardi si prenderà la maggioranza dell'Inter.

Calciomercato, Hamsik e i suoi 'fratelli': addio Cina prima ancora di arrivarci

L'attaccante brasiliano, allora del, si era persino già recato in Cina facendosi immortalare tutto sorridente con la sciarpa del club.

A quanto pare ci furono dei problemi sull'ingaggio, promesse non mantenute come avvenuto proprio per Hamsik, anche se nel caso dello slovacco non mantenute con il suo club di appartenenza. Un anno fa saltarono i trasferimenti di Aubameyang (ancora al Borussia Dortmund) e Nainggolan (ancora alla Roma) al Guangzhou Evergrande allenato da Fabio Cannavaro. Motivo? Il divieto a spese folli imposto dal Governo cinese ai propri club, l'introduzione della cossidetta 'luxury tax' (tradotto: dare allo stato la medesima cifra che paghi per il cartellino del calciatore) era ed è ancora una 'morsa' pesante... Saltò il trasloco in Cina, nel gennaio 2017, anche di Nikola Kalinic nel 2017. Allora il croato vestiva la maglia della Fiorentina e fu lui a dire no alla super proposta del Tianjin. Curioso, guidato anch'esso dal sopracitato Cannavaro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui