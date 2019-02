Calciomercato Inter, Vanheusden ancora in Belgio

CALCIOMERCATO INTER VANHEUSDEN STANDARD LIEGI / Potrebbe esserci ancora il Belgio nel futuro di Zinho Vanheusden. Il difensore di proprietà dell'Inter è in prestito allo StandardLiegi, dove sta trovando continuità.

Il club belga - come riporta il portale 'Het Laatste Nieuws' - vorrebbe godere ancora delle prestazioni del giovane calciatore, che avrebbe dato il suo benestare. Resta da capire la posizione dell'Inter. Vanheusden potrebbe restare allo Standard per un'altra stagione.