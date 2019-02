Barcellona-Real Madrid, UFFICIALE: out Messi

BARCELLONA REAL MADRID MESSI OUT / Lionel Messi non ce la fa. Il numero 10 del Barcellona, che ha accusato problemi muscolari nell'ultima partita di campionato contro il Valencia, non scenderà in campo dal primo minuto contro il Real Madrid in Coppa del Re. Il calciatore siederà in panchina come Boateng.

Out nelle file dei Blancos. Ecco le formazioni ufficiali:

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Coutinho, Suarez, Malcom.

Real Madrid (4-3-3): Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Llorente, Modric; Vinicus, Benzema, Lucas.

