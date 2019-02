CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK / "Il Calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti": poche righe che stravolgono una trattativa che sembrava già tutta definita.

Niente Cina (per ora?) per Mareke ovviamente la sorpresa è grande visto le feste, i saluti e le dichiarazioni pubbliche e non: anche i social si spaccano sulla notizia calcistica di giornata. La notizia della permanenza in azzurra del centrocampista slovacco fa scalpore: il comunicato delè commentato in maniera diversa. Se gran parte dei tifosi azzurri esprime la propria gioia, c'è chi non manca di interrogarsi su come reagirà Hamsik, chi commenta con ironia e chi critica anche le modalità dell'annuncio.

Ecco alcuni tweet:

