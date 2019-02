JUVENTUS RONALDO GEORGINA / Georgina Rodriguez è pronta a dire sì a Cristiano Ronaldo: negli scorsi mesi si è parlato di un possibile matrimonio già fissato dal fuoriclasse della Juventus e la sua compagna.

Nozze che in realtà non sono in programma anche se la Rodriguez è pronta ad accettare un'eventuale proposta come confessa lei stessa in un'intervista ad 'Hola': "Finora non è rrivata nessuna proposta di matrimonio da parte di Ronaldo, ma mi piacerebbe". La stessa Georgina Rodriguez parla dell'importanza di Ronaldo ad affrontare la morte del papà: "E' stato il momento più duro, sono distrutta: Cristiano si sta prendendo molta cura di me in questo periodo triste".