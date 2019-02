Lazio-Empoli, i convocati di Iachini: c'è un'assenza

LAZIO EMPOLI CONVOCATI / Beppe Iachini ha diramato la lista dei convocati per Lazio-Empoli, gara in programma domani sera allo stadio 'Olimpico', anticipata per permettere l'utilizzo dell'impianto alla Nazionale di rugby impegnata nel 'Sei Nazioni'. I toscani si presentano a Roma senza La Gumina, infortunato.

Ecco l'elenco completo:

PORTIERI: Perucchini, Proovedel, Saro.

DIFENSORI: Antonelli, Dell’Orco, Di Lorenzo, Diks, Maietta, Nikolaou, Pajac, Pasqual, Rasmussen, Silvestre, Veseli.

CENTROCAMPISTI: Acquah, Bennacer, Brighi, Krunic, Traore, Ucan.

ATTACCANTI: Caputo, Farias, Mchedlidze, Oberlin

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui